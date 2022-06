Casa compacta, funcional e sustentável

Pouca gente percebe, mas o tamanho de uma residência é um fator determinante para a funcionalidade e para o meio ambiente. Uma casa sustentável é aquela que faz uso eficiente dos recursos naturais e, portanto, demanda um menor consumo de materiais, de energia, de água e do solo. Logo, uma casa compacta é a solução indispensável para quem quer viver em uma moradia sustentável. O que as pessoas ainda não perceberam com clareza é que uma casa compacta e sustentável pode sim ser funcional e aconchegante e atender a todas as necessidades práticas de uma família.

Homify apresenta hoje a Holidayspace, um refúgio de férias, construído em sistema pré-fabricado de madeira, projetado pelo estúdio Ecospace. O projeto é parte de uma série de construções pré-fabricadas e modulares e é destinado a servir de anexo a construções existentes ou de ampliação de casas, hotéis, restaurantes, etc. A Holidayspace é na verdade muito mais do que um anexo para o jardim, podendo ser utilizada como moradia familiar, acomodando um programa de necessidades compacto, mas com toda estrutura necessária para oferecer conforto e praticidade para uma família pequena.

Curioso para conhecer com mais detalhes este projeto de residência pré-fabricada sustentável e econômico? Então confira a seguir mais imagens e informações desta casinha utilizada como refúgio de férias, a Holidayspace, que apesar de modular e pré-fabricada pode se adaptar a diferentes necessidades e possibilidades, abrigando estúdios de trabalho, casa de hóspedes, sala de jogos, área de lazer e muito mais.