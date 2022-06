Uma casa com atmosfera mágica

Uma casa aconchegante e funcional é o que todo mundo deseja, mas além destas questões de ordem técnica, também é importante que a casa ofereça uma atmosfera especial, com a qual os moradores possam se sentir realmente em seu mundo particular e completamente amparados e cercados de um ambiente relaxante e intimista.

Homify apresenta hoje uma residência simplesmente fantástica, localizada na Itália, feita de pedras e com um pátio interno, para o qual todas as portas e janelas se abrem, buscando a integração com o jardim do pátio interno. Na frente da residência, um amplo jardim também oferece aos moradores o convívio prazeroso com a natureza.

Curioso para desvendar os encantos e segredos desta residência aconchegante e cheia de charme? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta vila italiana fenomenal. As fotos são de autoria do fotógrafo Emilio Rescigno.