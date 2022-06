Casarão rústico de conto de fadas

Um dos destaques da residência é a combinação com a natureza circundante e com as plantas que crescem agarradas as suas paredes, conferindo um charme e uma exuberância especiais. O verde e as flores das árvores contrastam com as superfícies neutras e ásperas das paredes e pedras e emprestam uma beleza e um charme irresistíveis à edificação. Impossível não se encantar com o aspecto natural e rústico do casarão e com o modo como a arquitetura e a natureza encontram aqui um ponto de equilíbrio.