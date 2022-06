Ar condicionado: segredos para economizar energia

Partindo do primeiro passo citado acima, fica mais fácil determinar o tipo do ar condicionado o quanto deverá ser o seu orçamento para isso. Lembrando que o cálculo correto dos BTU´s não está apenas ligado ao conforto térmico do ambiente, mas também à economia de energia. Imagine que com o modelo inadequado você terá que forçar a máquina para conseguir chegar a temperatura ideal, e isso aumenta ainda mais o gasto de energia, e consequentemente, o gasto com a conta de luz.

O valor médio de um ar condicionado split é de R$ 700 a R$ 3,5 mil. Esse custo não inclui os gastos com a instalação as manutenções necessárias. Antes de escolher, vale investigar os valores de manutenção de cada sistema e o período adequado. Esse gasto pode variar dependendo do local a ser instalado o ar condicionado e o lugar da casa onde ele ficará.

Os ares condicionados portáteis, no entanto, não demandam gastos com manutenções constantes, porém, vale levar em consideração as desvantagens listadas abaixo. Seu custo, no entanto, é mais competitivo. Há modelos a partir de R$700 e o preço máximo chega a R$ 1,750 mil em média. Os valores levam em consideração se o aparelho é capaz de gerar ar quente também e qual sua capacidade de resfriar o ambiente.