Pisos de madeira para todos os gostos e bolsos

Por mais que existem algumas diferenças entre os pisos, o modo de limpeza é bem parecido para todos. Sem grandes esforços é possível conservar o piso de madeira sem grandes esforços. Seja na sala ou na cozinha, para a limpeza diária, aconselha-se o uso de vassoura de cerdas macias ou aspirador de pó. Tenha certeza que o aparelho não vai riscar o piso antes de começar a usar.

Se a sujeira estiver maior, a melhor escolha é passar um pano úmido. Porém, preste muita atenção. Se o pano estiver encharcado, é perigoso que a madeira, em contato com água, acabe empenando ou manchando. Produtos com efeito abrasivo, lustra móveis ou até mesmo os famosos limpadores perfumados podem danificar o piso. Dê a preferência para produtos neutros, no mercado há alguns limpadores específicos para madeira. Consulte bem antes de escolher.

Tente respeitar o veio da madeira ou o sentido de colocação das placas ao passar o pano úmido. Com esse cuidado, você vai evitar que as constantes limpezas não danifiquem o piso. Depois de feito o serviço, passe um pano seco para não deixar que as gotinhas de água se depositem e formem manchas.

Se a intenção é reavivar o brilho ou polir, nada melhor que a cera ou as resinas. A cera ou a resina, além de deixarem o piso com cara de novo, conserva a madeira e a preserva da ação do tempo. Antes de passar o produto escolhido, no entanto, são precisos alguns cuidados. O primeiro deles é escolher qual tipo de cera ou resina se adequa melhor ao tipo de piso que você possui em casa. Depois de definido isso, é aconselhável fazer uma boa limpeza antes da aplicação, com pano úmido e pano seco. Para dar mais brilho e deixar a aplicação uniforme, passe uma flanela seca após a cera secar. Se preferir, o uso de enceradeiras também ajuda a deixar o piso ainda mais brilhante.

Os pisos laminados ou carpetes de madeira, normalmente, não devem ser encerados. Consulte o manual antes de tentar fazer isso.