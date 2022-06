9 Ideias para separar a cozinha da sala de estar!

O uso das portas de vidro, é uma das soluções mais usadas, quando se pensa em divisão de ambientes. As portas de vidro permitem a visibilidade e acesso fácil entre os cômodos. São ótimas alternativas e substituem com maestria as paredes, evitando que o espaço se torne um ambiente fechado e claustrofóbico. Suas estruturas podem ser feitas com ferro, alumínio, madeira, ou simplesmente o vidro fazendo a divisão do espaço.





Selecionamos

12 opções de divisórias para espaços sem paredes, não perca!