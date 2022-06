Deixe sua casa mais segura

A primeira medida a tomar para garantir a segurança da sua casa é verificar se as portas da frente e dos fundos são sólidas. Se forem ocas, devem ser trocadas imediatamente por portas fabricadas em fibra de vidro, madeira sólida (com interior de madeira maciça) ou metal (que deve ter o interior reforçado). Troque todas as portas com janelas embutidas (como a que vemos na imagem acima, em projeto de PM Arquitetura, que no entanto apresenta grades de ferro sobre os vidros) por portas sem janelas, pois as janelas das portas e mesmo as janelas próximas à porta podem favorecer o arrombamento da casa. Se as portas são deslizantes, instale grades no lado de fora delas e coloque uma barra de madeira ou alumínio na parte inferior interna para evitar que sejam abertas. Se mudou agora para a casa, troque todas as fechaduras. Instale nas portas, além da fechadura normal delas, fechaduras de segurança do tipo deadbolt, ferrolhos e correntes. Use fechaduras de duplo cilindro, que são mais seguras e não podem ser destrancadas por dentro desde uma janela lateral. E lembre-se: de nada adianta tudo isso se você não usar as trancas. É uma boa ideia instalar um anel de proteção de cilindro ao redor da fechadura para esconder parafusos que possam ser removidos. As dobradiças devem ficar sempre do lado de dentro das portas, fixadas com parafusos de 7 cm. Use o mesmo tipo de parafuso para fixar com mais segurança os batentes das portas às paredes. Instale olhos-mágicos com tampa para que se possa ver quem está à porta e, ao mesmo tempo, sem ter o interior devassado por algum equipamento. Quanto às janelas, considere ter grades de segurança nelas, desde que possam ser removidas com facilidade em caso de incêndio ou emergência. Coloque cadeados resistentes em todas as janelas e os mantenha trancados. Examine o que se pode ver pelas janelas estando do lado de fora e, caso seja possível ver equipamentos e objetos de valor, remova essas coisas do lugar ou mantenha as cortinas sempre fechadas. Por fim, desobstrua portas e janelas de qualquer coisa que impeça que se tenha uma ampla visão delas pelo lado de fora, de modo a desencorajar um invasor que não pode se esconder atrás de nada.