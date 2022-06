8 cadeiras icônicas e incríveis

As cadeiras icônicas são uma ótima maneira de visualizar a diversidade dos conceitos e estéticas que estão relacionadas ao desenvolvimento do mobiliário presente no cotidiano. A relação entre o indivíduo e os artigos de mobiliário que fazem parte da sua rotina marcam a história do design de produto. Os móveis e objetos decorativos que fazem parte da nossa vida são peças muitas vezes inspiradas por designers que foram muito importante na história com as suas criações. Essas peças são consideradas icônicas por conta de sua funcionalidade, estilo ou impacto que trouxeram ao mercado.

Muitas cadeiras icônicas são o resultado da percepção visual unida ao uso de conceitos estéticos que oferecem funcionalidade. A evolução e modernização da indústria do design de mobiliário nos proporciona cada vez mais móveis belos, ergonômicos e acessíveis para todos os tipos de clientes e público. Algumas dessas cadeiras foram além e ainda influenciaram a nossa maneira de utilizar este objeto ou em outras palavras, a nossa maneira de sentar.

Há diversos exemplos de cadeiras que passaram a ser consideradas icônicas devido às suas características de design e estilo, mas alguns exemplos se destacam pelo impacto que trouxeram ao universo do design de interiores e pela capacidade de virar referência para profissionais e aspirantes em todos os cantos do mundo.

Aqui, você vai ficar por dentro das 8 cadeiras mais funcionais e estilosas da história do design de produto. Confira!