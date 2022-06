Qual a melhor forma de guardar temperos?

Os frascos de vidro para temperos oferecem uma quantidade prática de especiarias. A quantidade dos frascos pode ser muita para poder separar todas as especiarias, mas eles podem ficar espalhados e apoiados em diferentes compartimentos do armário ou outras partes do mobiliário da cozinha. Eles podem seguir diferentes tamanhos de acordo com o tempero que se quer armazenar mais em casa. As versões grandes podem guardar com cuidado e qualidade canela e baunilha em pau sem problemas.