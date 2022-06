Apê com clima de balada surpreende

Esse projeto do Studio Ro+Ca é simplesmente magnífico! Mereceu destaque até em sites internacionais. O apartamento tem um espaço de 120 metros quadrados, aproveitados no espírito loft. Espaços amplos e conectados com uma decoração industrial ganham força com o concreto misturado ao bom humor.

Localizado no coração de Ipanema, o dono, um jovem de 30 anos, queria um apartamento para receber os amigos e fazer festas. O resultado não poderia ser melhor: um apartamento balada!