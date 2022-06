TOP 5: Ideias de décor para Junho

Nesse mês de junho, a homify traz para você novidades incríveis sobre diversos projetos e tendências sobre arquitetura e decoração. O nosso TOP 5 desta semana, está bem diversificado com artigos sobre decoração de interiores, ideias econômicas para móveis, arquitetura e claro o nosso Antes e Depois.

Com tantas novidades em nossa plataforma, você com toda certeza vai ficar surpreso em saber que os nosso 5 artigos mais populares dessa semana trazem ideias fáceis e de baixo custo. Já pensou em mudar o mobiliário de casa e optar por algo sustentável?! Ou Renovar o telhado interno de casa, deixando-o mais aconchegante e caloroso - pronto para a chegada do inverno?!

Se você quer ter uma decoração diferenciada e tornar a sua casa um espaço mais singular em casa, não tema e veja a nossa seleção de tendências diárias que escrevemos especialmente para você, todos os dias. Confira!