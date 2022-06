Decorando o jardim com estátuas

Especialmente no Brasil, por conta do nosso clima tropical, o jardim exerce um papel essencial no conforto térmico da residência, proporcionando sombra, contribuindo com a ventilação dos ambientes e com a qualidade do ar, especialmente se o jardim dispor de lagos ou espelhos d'água. Porém, o jardim é um ambiente aberto e arejado, dedicado ao cultivo de plantas e vegetação, que exige cuidados quanto ao seu aspecto estético. Existem muitas formas de incrementar as qualidades estéticas de um jardim. Uma destas maneiras é a adição de estátuas e obras de arte, elementos visuais marcantes que atraem o olhar do observador e agregam valor ao espaço.

Neste artigo apresentamos exemplos de obras de arte e estátuas que ornamentam o jardim, tornando-o um ambiente mais convidativo e contemplativo.