Como criar um incrível jardim de inverno

Ter a natureza por perto é um privilégio. Planejar formas de manter essa proximidade dentro do próprio lar, é algo que faz bem de muitas diferentes formas. Por isso, atualmente muitas pessoas buscam um local especial cercado de plantas em locais cuidadosamente cultivados para serem a parte mais calmante da casa. Aproveitar o ar fresco e renovado das plantas é uma oportunidade de fugir das grandes poluições que, infelizmente, vem crescendo cada vez mais nas grandes cidades do país. Apostar nas plantas é uma forma bela e terapêutica de ter uma vida mais saudável. A terapia no cuidado com as plantas dá-se principalmente pelo cuidado constante que devemos ter no cultivo das mesmas. Ter uma rotina diária de podas, regar, cuidar da iluminação e, com isso, ver as plantas crescerem fortes e viçosas, trazem uma satisfação singular para o dia a dia.

Para falar das plantas e da decoração dos lares, hoje trouxemos algumas dicas preciosas sobre como você poderá ter um jardim de inverno, conhecido também como jardim interno, para deixar o seu lar ainda melhor. Os jardins de inverno são planejados para decorarem áreas internas do lar e precisam de alguns cuidados essenciais para que as espécies escolhidas estejam sempre bonitas e fortes. O primeiro deles é a absorvição de luz natural, elemento essencial para que as plantas cresçam fortes e realizem a fotossíntese – processo de alimentação das plantas. Este cuidado pode ser feito com a utilização de vidros transparentes, que fazem com que as plantas tenham o alcance à iluminação natural e deixem aquecido o local onde estão. A utilização de luz natural e artificial pode ser uma soma que irá melhorar o processo de fotossíntese, principalmente em locais onde a iluminação natural chegue sem intensidade.

Outros elementos que poderão incrementar o seu jardim de inverno são pedras decorativas, vasos, objetos decorativos, fontes, quadros e outros elementos que remetam à paisagem natural. Você pode incrementar os espaços com estes elementos, de acordo com o local onde você irá cultivar o seu jardim de inverno. Varandas, espaços embaixo das escadas, estufas, viveiros, jardins verticais e muitas outras possibilidades podem ser as opções decorativas. Escolha o local, faça o planejamento decorativo, escolha as plantas que tenham o tamanho de acordo com o espaço físico e aproveite o seu novo cômodo preferido no lar.

Depois destas dicas primárias, convidamos você a vir conosco e conhecer algumas alternativas lindas para que você tenha ótimas ideias para começar o seu jardim de inverno. Abaixo você encontrará 8 alternativas maravilhosas para que o seu jardim de inverno seja o mais belo do bairro. Aproveite as ideias e inspire-se!