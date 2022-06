Viva a infância! 6 fantásticas casas na árvore

Este projeto, de dimensão reduzida e aspecto rústico, contempla a escala da criança e possui um aspecto mais rústico e artesanal, com predomínio do uso de madeira em seus aspecto in natura. A casinha rústica, situada nos fundos do jardim da residência, foi construída sobre uma plataforma para atingir a altura das árvores e se mimetiza nas árvores do jardim.