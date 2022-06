Antes & Depois: De mansão decadente à palácio rural

Wow! O sótão se tornou completamente irreconhecível! Desde o seu formato, ao telhado e acabamento! Hoje este é um ambiente que exala frescor e bom gosto. Não há nenhum indícios de mofo ou umidade. As paredes foram revestidas com pedras e o telhado representa uma elegância rústica que não se vê com frequência! As janelas também trazem ar fresco e providenciam uma boa quantidade de iluminação natural. As pedras das paredes foram higienizadas e o piso ganhou um novo revestimento de madeira. Hoje esse sótão rústico é um dos ambientes mais belos da residência!

Se você gosta de ler sobre projetos rústicos? Clique aqui!