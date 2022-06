Projetos banheiro: as últimas tendências

O banheiro é tão importante quanto qualquer cômodo da casa, pois também merece sua atenção na hora de decorar o lar. Se você pensa em repaginá-lo, geralmente o começo do ano é perfeito para isso, mas antes de colocar a mão na massa, reflita na melhor maneira de renovar o ambiente. Se questione: quais são as últimas tendências para projetos do banheiro? Estar por dentro das novidades ajudará você no momento de reformar seu banheiro ou construí-lo.

Você pode investir em pesquisas, assim o banheiro será uma característica a mais da sua casa, e não um adendo, pois o design diferenciado faz toda diferença, além de transmitir conforto e sofisticação para sua casa. Para conseguir ter a reforma do seu sonho é necessário sair da mesmice e olhar com carinhos para peças exóticas, por exemplo, banheiras autônomas, metais não convencionais, bancada que imita móvel são elementos com características interessantes, além disso, você pode levar todo o mobiliário para dentro do seu banheiro – dá sensação de interação e aconchego. Tente também acrescentar itens como: estofados, cadeiras, cortinas, quadros e plantas, pois tudo isso resulta em um espaço único e acolhedor.

Em 2015, os materiais recicláveis e reusados foram apostas para banheiros, mas não será muito diferente neste ano. Então, essa tendência só tem a crescer por conta da consciência ecológica – importante levar a natureza para dentro do seu lar. E para você incorporar essa tendência, decida por madeira regenerada, recicle o material da sua casa, ou seja, use sua criatividade e não jogue nada no lixo. Confira as últimas tendências no projeto do seu banheiro.