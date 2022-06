6 tendências de décor para outono 2015

Outono, estação romântica, Richard Gere caminhando no Central Park todo rodeado por folhas amareladas e envolto em roupas de cashmere. Bom, isso em Nova Iorque. No Brasil, por sorte, não é tão frio. Mas em algumas cidades, acostumadas com quase 40 graus no verão, temperaturas em torno de 25 graus dão aquela vontade de coisas calorosas e cobertores macios. E, para entrar no clima, dê um toque de cores acolhedoras. A Pantone, famosa empresa de tecnologia de cores, divulgou as tendências para o outono 2015. São 10 cores com tons intensos, terrosos, mas opacos e sempre bem clássicas. As 10 cores têm nomes convidativos, além de tudo: Desert Sage, Stormy Weather, Oak Buff, Dried Herb, Marsala, Biscay Bay, Cadmium Orange, Cashmere Rose, Reflecting Pond, Amethyst Orchid.

Com essas cores outonais em mente, aconchegue-se nesse friozinho gostoso do outono brasileiro. Selecionamos alguns objetos indispensáveis para essa estação.