6 tipos de casas modulares

Quando se toma uma decisão de viver numa casa não-convencional, há que fazer comparações entre os modelos que citamos. Dois modelos são as casas de madeira e as casas pré-fabricadas de aço – decidir viver numa destas casas é uma decisão muito importante, no entanto, só uma delas é amiga do meio ambiente: as casas de madeira. A madeira é uma material orgânico que absorve e expulsa a umidade de uma forma natural. Você sabia que tem doenças respiratórias e reumáticas, viver numa casa de madeira é uma maravilhosa escolha para a saúde, pois a madeira usada na construção previne este tipo de doenças. Viva com qualidade de vida. O projeto foi criado pelo escritório Cabana Arquitetura, localizado em São Paulo, com foco nos parâmetros da construção sustentável.