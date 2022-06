Uma casa-cubo onde tudo pode acontecer!

Alguns teóricos da arte sustentam uma teoria comumente chamada de teoria do cubo branco . Ela afirma que museus e galerias de arte devem possuir o menor número de informações possível, ou seja, eles devem possuir as paredes brancas e sem ornamentos para que as obras de arte a serem expostas possam se sobressair em relação ao ambiente e não serem interferidas por ele.

Esta casa não é um museu ou mesmo uma galeria de arte, entretanto, a teoria do cubo branco é parcialmente aplicada nela! Uma casa de formato retangular, como um paralelepípedo, onde as paredes brancas externas fazem com que seus pequenos pontos de destaque, como os vasos na varanda frontal, se destaquem como verdadeiras obras de arte em contraste a um fundo neutro. É claro que não devemos levar esta teoria a cabo, pois, afinal, esta é uma casa e tem atributos interessantíssimos em seu interior, indo para além da teoria e constituindo uma verdadeira obra de arte por si mesma ao permitir, quase magicamente, a luz solar em seu interior mais profundo e a singeleza típica de projetos feitos por grandes arquitetos, como são os do escritório responsável, o Vismaracorsi Arquitectos.

Uma joia por si só!