Decore sua casa no estilo clássico

O projeto de Allan Malouf Arquitetura e Interiores é um excelente exemplo de como decorar uma sala de jantar no estilo clássico. Com o teto pintado de branco e as paredes em vermelho, a sala de jantar conta com uma coleção de quadros emoldurados e dispostos sobre os dois aparadores dourados totalmente trabalhados. A mesa de jantar oval tem tampo de vidro, mas estrutura em madeira avermelhada maciça, combinando impecavelmente com as arredondadas cadeiras com estrutura em madeira e estofadas em veludo vermelho. Na mesa, a presença de dois candelabros reforçam o estilo, que reaparece por fim no lustre branco com estrutura em metal, que lembra galhos em flor.