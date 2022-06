6 maneiras de decorar com plantas

Diversas técnicas também facilitam o cultivo e a decoração com plantas na cozinha. Além do apelo estético, ter suas ervas preferidas em sua horta particular na cozinha é super prático. Cozinhar com temperos frescos é o máximo da gastronomia. Opções de vasos suspensos com iluminação em LED ajudam as plantas crescerem, mesmo em ambientes sem muita luz. E o melhor, cabe em qualquer cozinha. Alguns sistemas possuem ainda reservatórios de água protegidos de mosquitos, para uma irrigação automática-. Atice seu paladar e seus sentidos.