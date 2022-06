Psicologia da arquitetura e décor da casa

Uma linha conecta dois pontos. A linha é o caminho feito por um corpo em movimento. As linhas podem ser curvas ou retas com combinações de ambas. Há uma variedade infinita no que nós pensamos como uma linha. As linhas horizontais são linhas móveis que expressam poder e segurança. São barreiras que intimidam e negam. Também podem ser vistas como linhas frias e masculinas. Remetem à linha do horizonte e aquilo que é perene, imutável e estabelecido. Proporcionam uma sensação de conforto e segurança. As linhas horizontais não podem cair. Elas têm o poder de acentuar a largura pelo fato de serem estáveis. Muitas vezes, elas conseguem transmitir a ausência de conflito e um clima de paz. Nesta sala de estar projetada pelo escritório Casa de Valentina, percebemos diversas linhas no ambiente, mas as mais marcantes são as horizontais vindas da estante. O ambiente conta com elementos que contrastam entre si, criando uma estética moderna e que expressa frescor. As linhas horizontais têm o papel de deixar o ambiente mais equilibrados e em harmonia.