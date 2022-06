Como pintar paredes externas sem mistérios

Depois de decididas as tintas, o primer escolhido e todas os reparos feitos, começa a preparação do ambiente. Observe tudo o que está nos arredores das paredes a serem pintadas. Cubra móveis, objetos, jardins e principalmente, o piso do local.

Pense que após a pintura você terá que limpar todo o restante do ambiente. Então, melhor prevenir possíveis acidentes. Ninguém quer ter as flores do jardim com respingos de tinta e muito menos o carro. As janelas e outros detalhes devem ser resguardados com fitas crepes e plásticos.

O projeto que combina linhas ousadas com metal é de autoria de Célia Orlandi Por Ato em Arte.