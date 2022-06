Corian: Um material popular e multiuso

Lugar propício para a proliferação de bactérias e fungos, a cozinha com Corian está livre desse tipo de problema. Por permitir a união de cubas, tampos e revestimento de paredes sem emendas aparentes, o material oferece a vantagem de não formar cantos ou vãos que podem servir para a criação desse tipo de problema. Além disso, qualquer estilo de cozinha é beneficiado com Corian, que pode se adequar do clássico ao informal.

Só fique atento aos choques térmicos. O Corian, em alguns casos, pode sofrer pequenas trincas se for exposto ao frio intenso e ao calor excessivo ao mesmo tempo. Como é comum em qualquer material, convém tomar cuidado e evitar que coisas congeladas e panelas quentes sejam colocadas sobre a mesma peça ao mesmo tempo. Procure usar apoio para as panelas e caso esteja despejando água quente na pia mantenha a torneira aberta.

Use uma tábua para cortar alimentos principalmente se o acabamento de sua pia for brilhante. Esse tipo de acabamento deixa os possíveis riscos mais evidentes. Se optar pelo acabamento fosco, acabar com os riscos é mais fácil, basta passar o lado áspero da esponja. Porém, se o risco for mais profundo, convém entrar em contato com o serviço de polimento.