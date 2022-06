Casa projetada para o futuro: moradia de baixo custo!

Para terminar o tour desta casa moderna nós observamos a última imagem do quarto com terraço que conta com um espaço próprio e fechado que permite um ambiente individual, assim a parede de vidro pode ser utilizada pelo proprietário com maior liberdade.

A iluminação indireta que vemos ao fundo é o que traz a atmosfera aconchegante e requintada do ambiente. O aspecto caloroso e convidativo se dá pelas lâmpadas amarelas ao fundo, perfeita para relaxar.

