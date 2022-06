5 maneiras para decorar com namoradeiras

Essa sala de estar com mobília moderna e elementos contemporâneos ganhou um novo nível com a peca de namoradeira confeccionada com madeira escura e madeira à palhinha para o assento. Inclusive combinou com os tecidos e texturas dos demais componentes do ambiente como o tapete, os estofados e as cortinas. As poltronas com chaise com layout clássico complementa a temática mais avant garde. As luminárias de madeira e a planta ao fundo adicionam um toque de natureza na sala. E, o detalhe da parede de tijolinhos aparente ao fundo da sala complementa o look. E, aí, o que você achou desse arranjo?