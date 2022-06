Dicas simples para uma elegante decoração!

As plantas dão um toque de frescor e naturalidade no ambiente, especialmente se contrastadas a um local de decoração com estilo mais clássico, com fortes tons em madeira, aliado a paredes neutras. Plantas em vasos grandes, com folhas bem verdes combinam e acendem decorações em tons terrosos. Como exemplo, este apartamento em Brasília, desenvolvido pelos arquitetos da Carpaneda&Nasr, mostra como as plantas adicionam um charme e elegância a mais na decoração.