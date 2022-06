7 salas de TV incríveis para a sua casa

Quem gosta de se sentir dentro de um verdadeiro cinema em casa, deve se inspirar nessa ideia do arquiteto Nícolas Kílaris. Esta sala de TV, além de contemporânea é muito charmosa e elegante. Além de uma linda sanca de gesso que ilumina o ambiente, o espaço ainda conta com uma lareira automática, com um projetor e um telão automático que aparece ao clique de um botão no controle remoto.