Decoração para o dia dos namorados

Quarto do casal é o lugar que pertence aos dois! Faça quadros com as coisas que seu namorado ou namorada mais gostam. Ou prepare uma coletânea de coisas que vocês têm em comum e de coisas que fizeram juntos. Em cima da cama, como nesse projeto, é um lugar perfeito para guardar as melhores lembranças. Sem dúvidas, irá criar um clima de romance sempre. Quem sabe até trazer risadas e facilitar as pazes depois de uma briga do cotidiano quando, no final do dia, o casal for dormir um ao lado do outro.