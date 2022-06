Faça você mesmo! Dicas para economizar na decoração

O mobiliário de paletes é uma ideia super fácil e prática! Criar peças como mesas, camas, poltronas e sofás é uma opção barata e super charmosa! Essa imagem da Zap Imóveis nos mostra como a sala ficou linda e charmosa com o sofá de paletes! Além disso, os vãos do sofá podem servir para armazenar objetos e até sapatos. Esta ideia é perfeita para quem procura por decoração de apartamento pequeno, no qual os espaços precisam ser funcionais.