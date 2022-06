Como decorar fácil áreas de serviço

Organize o espaço de maneira a ter um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar. Os cestos grandes podem receber roupas sujas ou roupas ja lavadas precisando passar, por exemplo. As prateleiras altas guardam os produtos de limpeza que se usa nesse ambiente como sabão de roupas, amaciante, passa-fácil, etc. As lavadoras e secadoras embutidas acabam por ocupar menos lugar no recinto deixando uma maior superfície de circulação. O toque final desse quarto é a tonalidade verde que adiciona um colorido alegre.