Como decorar um banheiro estreito e comprido

Há também quem prefere aproveitar todas as paredes do espaço. Fazendo um ambiente circular. Para que esse ambiente não se torne ainda menor, faça um melhor aproveitamento do espaço, acompanhando todas as curvas do ambiente. Como é o caso deste banheiro. O espaço é bem aproveitado, pois os móveis possuem um espaço considerável entre eles, o que traz leveza. A bancada da pia em pedra, é mais estreita, e segue a linha diagonal do cômodo, já a cuba é bem pequena e permite que área da bancada seja mais espaçosa para que ali sejam expostos alguns itens de higiene. A idéia do vaso sanitário e o lavatório em diagonal é o diferencial desta solução