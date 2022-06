Apê ultra moderno feito apenas de concreto

Ao entrarmos no loft, já ficamos de boca aberta com a decoração escolhida para o espaço. O cimento queimado escolhido para revestir teto, piso e paredes, permite que contrastes sejam facilmente criados à partir da combinação com elementos vibrantes. O roxo é uma das cores que mais se faz presente no loft através de detalhes, como podemos ver na foto, onde o tapete na cor foi utilizado como base para a sala de estar. O mobiliário escolhido é moderno e bastante original. O quadro na parede remete ao universo da música, do qual o proprietário do imóvel faz parte.