Entrada da casa: capriche no visual

A riqueza de materiais que podem ser utilizados na entrada da casa e no hall de entrada é grande, portanto sempre se pode inovar na apresentação desses espaços. Para a entrada da casa, pode-se utilizar mármore, granito, porcelanato, lajotas, pisos hidráulicos e até madeira, desde que maciça. Já no hall de entrada, a madeira é a grande estrela, já que torna o ambiente aconchegante. Mas nada impede que se use mármore, granito, pisos hidráulicos e azulejos cerâmicos, entre outros revestimentos. Tudo vai depender do estilo que você pretende imprimir na área e do resto da decoração.