6 lareiras incríveis usadas como divisórias

Neste exemplo, um painel revestido de pedra divide o espaço interior do espaço exterior. A lareira está embutida no painel e traz um charme irresistível e conforto ao ambiente. Além do painel funcional e decorativo, a paisagem natural do entorno invade o ambiente através das amplas aberturas, compostas de planos envidraçados de correr, e complementa a decoração do living room.