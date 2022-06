6 terraços perfeitos para esse outono

O outono é aquela época do ano em que ainda podemos aproveitar aproveitar os ambientes exteriores, mesmo quando as temperaturas começam a baixar. Felizmente, no Brasil há muitas partes do país em que as temperaturas estão sempre altas, sendo praticamente verão, o ano todo.

O terraço, portanto, é um ambiente da casa que com a decoração certa pode ser utilizado o ano inteiro. É apenas preciso adequá-lo perfeitamente para para a estação do ano. Pérgolas, poltronas, lareiras de exterior, jardins de inverno – há várias maneiras de conseguir ter um terraço charmoso e funcional. Hoje, nós selecionamos seis ideias de terraços perfeitos para você aproveitar o outono. Confira!