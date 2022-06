8 varandas gourmet super charmosas

Hoje em dia, seja em prédios de apartamentos ou casas, as varandas gourmet estão invadindo os novos tipos de imóveis no mercado. Primeiro, para atender a demanda das grandes cidades. E, depois, para comportar uma tendência das novas residências: ambientes integrados de lazer, estar e jantar.

Pensando nisso, separamos oito varandas super charmosas com decorações propícias para esse tipo de cômodo. Inspire-se com essas ideias que a homify traz especialmente para você. Com essas dicas e sugestões, será possível incrementar o décor do seu lar e poder aproveitar do seu próprio ambiente gourmet. Esse tipo de design com certeza vai fazer a sua cabeça.