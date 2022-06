6 pisos de cozinha espetaculares

Essa cozinha ficou muito chique com o piso de silestone escuro com pequenos cristais que brilham com a luz. O silestone é um tipo de quartzo. Porém, alternativamente, você pode optar por granito ou outra pedra de superfície não porosa e altamente resistente. Outro destaque nessa cozinha do exemplo são as linhas curvas e formas orgânicas encontradas no gesso do teto e em móveis desenhados com exclusividade para o cômodo. Além disso, a cozinha toda branca, ganhou listras nos tons de berinjela, tanto na bancada de refeições como na área do fogão. Foram instaladas luminárias cromadas para reforçar a iluminação do ambiente.