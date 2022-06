Hóspede em casa: onde e como acomodar

Ainda que as pessoas associem imediatamente a ideia da chaise ao sofá com assentos que esticam, este ideia nada mais é do que uma adaptação do conceito original da chaise. A chaise, na verdade, funciona como uma cadeira de descanso, ou num linguajar mais simples, uma espreguiçadeira. O conceito da chaise confunde-se muito com o do divã ou o do recámier, mas a proposta é sempre a mesma, uma peça na qual a pessoa fica com o corpo reclinado e as pernas estendidas. Na falta de um sofá-cama ou um sofá de canto, a chaise longue pode resolver o problema de onde e como acomodar o hóspede. Ainda que não seja a solução ideal, pode ser perfeita para quem vai passar apenas uma noite na residência, por exemplo.