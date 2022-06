Tem gatos em casa? Você precisa ver estas dicas

Para quem mora em uma casa com acesso direto à rua, ou com um grande jardim, é quase impossível manter um gato em casa. Se fosse possível escolher, gatos passariam o dia inteiro deitados na grama tomando sol, patrulhando o espaço ou caçando presas como ratos e insetos. Por isso, algumas recomendações são importantes na hora de estabelecer essa dinâmica com o felino. É importante treinar o gato para que ele sempre volte ao ser chamado. Se possível, identifique-o, seja com uma pequena coleira ou com microchips de identificação fornecidos por veterinários. E, o mais importante, faça com que seu gato sempre volte para casa antes do anoitecer. Para facilitar a movimentação do gato entre a casa e o jardim, pense em instalar uma portinhola em um dos ambientes. Isso simplifica a sua vida e favorece a movimentação livre do felino.