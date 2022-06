Mansão indiana cheia de charme e verde

O espaço longe integrado à suíte principal proporciona ao casal um ambiente relaxante, requintado e intimista. Além do mobiliário do deck de madeira e de um jardim privativo, um espelho d’água com cascata incrementa as qualidades estéticas e ambientais do espaço. A escultura, situada em um nicho especial do muro, com iluminação exclusiva, é um dos destaques do ambiente, que serve também como espaço de relaxamento, contemplação e introspecção do casal.