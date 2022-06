8 ideias lindas para seu banheiro pequeno arrasar

Pequenos espaços demandam a necessidade de uma organização melhor. Imagine você, se utilizando um pequeno espaço para o banheiro, tudo fosse ainda confuso e fora do lugar. Realmente esta não é uma boa ideia. Por isto, apostar em itens que organizam o espaço, como neste projeto da BC Arquitetos, do Rio de Janeiro (RJ), irão melhorar muito a disposição do espaço. Na imagem, podemos ver que a composição do local com cabides e bancos é essencial para que tudo esteja sempre com a sensação de organização. A utilização da cor branca no espaço também reforça a sensação de um local limpo e organizado. Podemos destacar ainda o deck de madeira para o local do banho, que soma-se à estrutura de madeira do box transparente, balcão e espelho.