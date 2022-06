Como incorporar a TV na sala de estar

Nesta sala de estar em estilo rústico, a TV de tela plana fica instalada em uma parede que separa duas outras áreas. Ela recebe uma moldura em madeira, que se destaca contra o fundo fúcsia da parede e combina graciosamente com o aparador de madeira rústico abaixo dela. Outro elemento importante é o fato de a moldura em madeira da TV dialogar com os vários quadrinhos em volta dela. As vigas de madeira delimitam a parede reservada à TV, enquanto o piso no mesmo material aumenta a sensação de aconchego do ambiente. Poltronas e sofá de couro preto proporcionam solidez à sala de estar, que, sem dúvida nenhuma, tem com destaque a parede onde está a TV.