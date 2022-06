Como expor arte em casa?

Preencher um cômodo com peças de arte pode acontecer de diversas maneiras. Pode ser interessante algumas vezes escolher por opções de disposição e conteúdo imprevisíveis. Para começar a distribuir arte no seu ambiente, primeiro deve-se ter as obras eleitas. Escolher arte que vai ficar disposta na casa pode ser uma aventura emocionante e que vai gerar uma grande mudança nos cômodos. Um dos segredos para ter sucesso absoluto é descobrir que tipo de arte você mais aprecia e a maneira como este item vai combinar com o resto do modelo do espaço em que ele vai ficar.

Caso seja iniciante no universo da arte, procure pesquisar o máximo de obras possíveis antes de fazer sua escolha. Além dos museus e galerias espalhados pela cidade, fique por dentro de exposições locais, feiras de arte independente e produção cultural nos espaços públicos. Fazer uma pesquisa online é outra ótima maneira de encontrar uma grande variedade de arte produzida no mundo todo. A Internet possibilita pesquisas de referências específicas. Pode-se comprar obras vindas dos mais variados locais através dela.

Com suas peças adquiridas, é hora de pensar em como você vai distribuí-las pelo ambiente. Alguns métodos de exposição podem valorizar o conteúdo da arte. Os quadros e esculturas podem ficar posicionados no centro da sala de forma descontraída. Assim, quem as pessoas que passam pelo ambiente podem se movimentar ao seu redor e observar as peças. Deve-se avaliar o tipo de material utilizado na escultura ou tela. Este pode precisar de alguns cuidados especiais na manutenção.

Selecionamos dicas e informações sobre a disposição de arte nas casas. Fique por dentro e inspire-se para ter um lar mais artístico!