Madeira e concreto formam apê estiloso

O mobiliário de madeira clara deixa a impressão mais leve no ambiente remetendo a tons praieiros. Além disso, o material utilizado ficou por conta de madeira de demolição que acaba por ser ecologicamente mais coreto. O contraponto fica por conta da mesa de jantar com cadeiras de madeira mais escura e assento de palhinha. Para completar, a iluminação do cômodo fica por conta da luz natural com os grandes janelões do imóvel aliado aos lustres pontuais espalhados na sala de jantar e no balcão da cozinha.