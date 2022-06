Tudo o que deve constar no contrato de aluguel

Para garantir que o inquilino não saia devendo, muitos proprietários exigem algum tipo de garantia. Por isso, existe a prática de se pedir cheques caução. Eles não podem exceder mais que três meses de aluguel e devem ser devolvidos ao final do contrato caso o locatário esteja em dia com a taxa do aluguel. O caução também pode ser depositado em poupança e ressarcido ao inquilino no final do contrato.

No caso de se optar por fiadores, o inquilino deve buscar alguém de sua confiança, que possua um terreno ou um imóvel para servir de garantia na transação. Essa propriedade deve estar no nome apenas do fiador, sem divisões entre esposas, filhos ou outros familiares. No documento de fiança, o fiador ficará responsável pela dívida assumida pelo locatário (inquilino) caso ele não arque com o compromisso.

Como é difícil encontrar um fiador e muitas vezes é até constrangedor pedir fiança a algum parente, as corretoras de seguros passaram a oferecer o seguro fiança, que é uma modalidade que garante ao locador (proprietário) o pagamento dos aluguéis caso o locatário não o faça. Uma das opções mais fáceis, o seguro fiança surgiu para oferecer praticidade nessas transações, porém é a opção mais cara. É possível que o locatário pague até 10% a mais na hora de fechar o negócio.

