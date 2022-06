Dicas para ter um home office prático e lindo

Essas sim, são via de regra necessárias em todos os tipos de atividades. As cadeiras ergonômicas, por sua vez, devem estar a 36 centímetros de distância do chão. Elas devem permitir um apoio à coluna lombar e ao mesmo tempo oferecer a possibilidade de inclinação e ajustes. Elas devem manter a pessoa confortável além das oito horas diárias de trabalho. Ao mesmo tempo, devem permitir que os braços estejam apoiados na mesa ou em seus braços, não deixando que se faça um ângulo entre as mãos e os braços de quem digita. Nos pés, deve haver um apoio em 45º graus de inclinação para maior conforto.

Não tenha vergonha de testar todas as cadeiras da loja antes de fechar negócio. Lembre-se que você deve se sentir confortável ali por longas horas. Tente escolher a que melhor te satisfaz tanto no quesito conforto quanto no quesito estética. A mesa e as cadeiras são os objetos mais caros e por isso os mais difíceis de serem substituídos tão rapidamente. Por isso, é melhor ser bem consciente na escolha.

Estampas e estofados animados dão outra cara ao home office. Se preferir escolher uma cadeira diferente da outra, saiba combinar estilos e estampas. É possível fazer combinações incríveis! Basta ter bom senso para não exagerar na mistura de elementos.