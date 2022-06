8 dicas para deixar a sua casa mais segura

As câmeras de vigilância quando surgiram fizeram uma revolução no mercado de segurança. Assim como os outros dispositivos, elas evoluíram e também passaram a incluir novas funções, como por exemplo, a transmissão em tempo real e o monitoramento por uma central.

Disponível não apenas para casas, como para condomínios e outras áreas, as câmeras de vigilância representam o sistema com mais adeptos. Apesar do custo da instalação variar bastante conforme o equipamento e a vigilância contratada, ele se mostra como uma opção segura e necessária. Através das imagens das câmeras é possível investigar e descobrir criminosos.

Para as áreas externas especificamente, há câmeras com infravermelhos que gravam as movimentações noturnas com nitidez.