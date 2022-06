O que fazer na hora de comprar uma casa

Os bancos brasileiros mudaram recentemente as regras para quem pretende financiar imóveis. Além do aumento nas taxas de juros e a retração do crédito, os índices dos valores de entrada também foram reajustados, dificultando assim para aqueles que pretendiam financiar um imóvel a partir de 2015. No caso de casas usadas, a entrada agora é de 50% do valor total do imóvel. Para os imóveis na planta, o ideal é que seja quitado 30% do valor total. Especialistas indicam que, n o caso de financiamento, a renda familiar não pode ser comprometida mais que em 30% do seu total.