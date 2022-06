Custos e cuidados para construir uma piscina!

Concreto e alvenaria: Quem precisa de um formato muito específico, esse é o material correto. Adaptável, a piscina de concreto pode atender dos projetos mais ousado aos mais simples. Para sua construção, no entanto, é preciso observar que ela pode precisar, além de mão de obra especializada, mantas asfálticas para evitar rachaduras ou vazamentos. Para o revestimento, podem ser escolhidos azulejos, pedras, e outros materiais. Porém, é bom ficar atento à limpeza desses materiais, alguns podem promover a proliferação de fungos.

Fibra de vidro: Essas apenas perdem no quesito variação de formatos. Por serem vendidas pré montadas, as piscinas de fibra de vidro impendem que os formatos se adequem ao projeto. Porém, são muito mais fáceis e rápidas de serem instaladas. A limpeza também é fácil, por terem superfícies lisas, elas não acumulam fungos ou bactérias. Apesar de serem muito resistentes aos vazamentos, com o passar do tempo podem surgir algumas bolhas, mas que com a manutenção correta podem ser eliminadas.

Vinil: Com a mesma base da piscina de alvenaria, a piscina de vinil dispensa a necessidade de impermeabilização e revestimento. Essa economia, no entanto, se perde no fato que esse material é mais frágil eu o revestimento e pode se danificar caso algum objeto cortante caia dentro da água ou os tratamentos com cloro feitos de maneira inadequada venham a manchar o vinil. Fáceis de limpar, elas são uma das opções mais baratas em termos de obra e manutenção. Por ser um material barato, caso algum dano ocorra, a substituição é rápida e em conta. Para serem enchidas, precisam de um caminhão pipa no local, pois só podem receber a água toda de uma vez. A demora pode causar rugas e outros defeitos. A mesma regra para esvaziar, quando os cuidados devem ser redobrados pois estão sujeitas a rachaduras e danos ao vinil.